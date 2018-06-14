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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazalı araçla kendisine çarpan aracı kovaladı...O anlar kamerada

Kazalı araçla kendisine çarpan aracı kovaladı...O anlar kamerada

mobese görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Kaza anı ve kovalamaca saniye saniye mobese kameraları tarafından kaydedildi TEKİRDAĞ

Bild Kamera Mobese Görüntüleri Mobese Mobese Kameraları 


- Tekirdağ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. MOBESE kameralarına yansıyana kazalardan bir tanesi akıllara durgunluk getirdi. Döner bir kavşakta meydana gelen kazada, ışıklarda bekleyen iki otomobilden biri aceleci davranınca yanında bekleyen diğer otomobile çarparak olay yerinden hızla uzaklaşmaya başladı.
Kazalı araç kendisine çarpan aracı kovaladı Kazaya karışan otomobil sürücüsü, otomobili ile birlikte arkasına bakmadan hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarken, aracı hasar gören diğer sürücü ise hasardan dolayı kapanmayan kapısını eliyle tutarak, otomobiline çarpıp kaçan sürücünün peşine düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların birçoğunun kavşaklarda meydana geldiği de dikkatlerden kaçmadı.
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