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( ANKARA ) Kazakların "Altın Elbiseli Adam"ı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek ANKARA



- Kazakistan'da yarım asır önce bulunan, tarihi milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan 'Altın Elbiseli Adam', 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek. Altın Elbiseli Adam" diye adlandırılan altın kaplı zırh, Saka dönemi ustalarının altın kullanma tekniğini gözler önüne seriyor. Kazakistan'da 50 yıl önce bulunan Altın Elbiseli Adam olarak bilinen altından işlenen zırh, Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek. Geçmişi Milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan bu özel zırh, 12 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında ziyarete açılacak. Saka dönemine ait olan Altın Elbiseli Adam, Kazakistan Milli Müzesi'nde korunuyor. Daha önce Azerbaycan, Rusya Çini Polonya ve Güney Kore gibi bir çok ülkede sanatseverlerle buluşturulan Altın kaplı zırh, dönemin altın kullanma tekniğini de önemli ölçüde yansıtıyor. 'Kazakistanlı Tutankamon' ismi verilen altın zırhın, 18 yaşında Saka askerine ait olduğu düşünülüyor. Kazakistan Büyükelçiliği, Altın kaplı zırhın Başkent'e getirileceğini hazırladığı video ile duyurdu.

