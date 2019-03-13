Kazakistanlı bayan kuaförü Yüksekova’da örnek oldu İzle

-kuaför saç eğitiminde görüntü

-uzmanların saç öğretiminden görüntü

-röportajlar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde kuaförlük yapan Zeynep Nusretoğlu, Hakkari ve ilçelerinde bayan kuaförlüğü yapanları bir arada toplayarak İstanbul’dan gelen uzman ekipler tarafından topuz ve türban eğitimi verildi.

Yüksekova’da yıllardır hizmet veren bayan kuaförü bir ilke imza atarak İstanbul’dan Yüksekova’ya saç tasarım uzman ekiplerini getirdi. İpek yolu üzerinde hizmet veren salon, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’daki bayan kuaförleri toplayarak saç tasarım eğitimini verdi. İstanbul’dan gelen Saç şekillendirme uzmanı Eray Burhan, Türban uzmanı Yasemin Eraslan ve Renklendirme uzmanı Ali Akduru uzman ekipleri tarafından Hakkari ve ilçelerindeki bayan kuaförlere eğitim verildi.

Yapmış olduğu çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kazakistan doğumlu Zeynep Nsuretoğlu, yaklaşık 9 yıldır Yüksekova’da kaldığını belirterek, Yüksekova’da bayan kuaförlüğü hizmeti vermekteyim. Burada ki bayan arkadaşların hemen hemen hepsi eğitim için batıya gittiklerine şahit oldum. Ben ise arkadaşlarımızın batıya gitmesi yerine, biz batıya gidip uzman ekipleri buraya getirdik. Bu bölgedeki bayan arkadaşları toplayıp bir arada saç şekillendirme, türban ve renklendirme konusunda eğitim gördük’ dedi.

Saç şekillendirme uzmanı Erey Burhan, Bursa’dan geldiğini belirterek, ‘topuz türban eğitimini vermeye geldik’ dedi.

Renklendirme uzmanı Ali Akduru’da İstanbul’dan geldiğini söylerek, ekibimizle beraber buradayız. Komple bir eğitim günü olacak. Hakkari Yüksekova dediklerinde ilk önce çekindik buraya gelmek için. ama geldikten sonra tamamen fikrimiz değişti. Burası İstanbul’dan gördükleri gibi değil gelip burada görsünler öyle karar versinler’ şeklinde konuştu.

Türban Uzmanı Yasemin Eraslan’da; uygulamalı eğitim için geldik. Başta biraz çekimserlik yaşadık. Ama tahmin ettiğimiz gibi değilmiş. Sosyal medya dan söylendiği gibi hiç değil. Buradaki meslektaşlarımıza eğitim vermek için geldik. Katkımız olduysa ne mutlu bize’ şeklinde konuştu.

Eğitimin bir gün boyunca devam edeceği öğrenildi. (MT-

