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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kazakistan medya heyetinden AA'ya ziyaret - ANKARA

Kazakistan medya heyetinden AA'ya ziyaret - ANKARA

- Salondan detay - AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi vermesi - AA'yı tanıtan kurumsal video sunumunun yapılması - Fotoğraf çekimiANKARA (AA) - Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen 10 kişilik medya heyeti, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin basın sektöründe de geliştirilmesi amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) misafir ettiği Kazak basın mensupları, bu kapsamda AA Editör Masası'na konuk oldu.Kazakistan'ın önde gelen resmi gazete, televizyon kanalları ve haber ajansları mensuplarından oluşan heyeti, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ağırladı.Öztürk, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.AA'nın Türkçe dahil 13 dilde hizmet verdiğini anımsatan Öztürk, AA'nın dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.
AA'nın 100 yıla yaklaşan bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Öztürk "6 Nisan 1920'de kuruldu, 2 yıl sonra 100. yıl olacak." dedi.
Öztürk, "Biz de aslında sizin geldiğiniz yerden geldik. Orta Asya'dan kalktık, dünyanın çeşitli yerlerine dağıldık. Müşterek değerlerimiz var, aramızda biraz mesafe var. Onun dışında kalplerimiz yakın." şeklinde konuştu.
AA'yı tanıtan kurumsal video sunumunun ardından Öztürk, basın heyetinin sorularını yanıtladı.Heyet, TİKA programı kapsamında 11 - 16 Aralık'ta Ankara ve İstanbul'da çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek.

Televizyon Resmi Gazete Çekim Uluslararası Basın Mensupları 

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