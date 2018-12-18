Kazakistan Elsana Ruhaniyet Vakfı’ndan İHA’ya ziyaret

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kazakistan Elsana Ruhaniyet Vakfı Başkanı Nurjan Ermuhan ve beraberindeki heyet, İhlas Haber Ajansı’na ziyarette bulundu. Kazakistan Elsana Ruhaniyet Vakfı Başkanı Nurjan Ermuhan ile Kazakistanlı televizyon ve gazetecilerden oluşan heyet, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye’de oldukça sıcak bir ortam bulduklarını aktaran Ermuhan, “Ata yurdumuzdan geldik buraya. Biz iki kardeşin bir çocuğuz. Biz Orta Asya’da kalan kardeş, siz de burada kalan kardeşsiniz. Bizim maksadımız geleneksel kültürleri birleştirmek. Türkiye’de üniversitelere gittik ve oralarda el işlerimizle ilgili her şeyi gösterdik. Bizi sanki bir evin bir odasından çıkıp başka odasına geçmiş gibi sıcak karşıladınız. Bunlar için çok teşekkür ederiz. Bundan seneler önce Atatürk; ‘Bizim Kazak kandaş kardeşlerimiz var. Onlar gün gelecek bağımsızlığını alacak. Biz de onlara hazırlıklı olmalıyız’ diyor. Bağımsızlığımızı aldığımızda da Turgut Özal, dünyada bizi tanıyan ilk liderdi” ifadelerini kullandı. “Nursultan Nazarbayev, Türkiye ve Rusya arasında arabuluculuk yaptı” Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye ile Rusya arasında arabuluculuk yaptığına da değinen Nurjan Ermuhan, “Türkiye ile Rusya’nın arası savaş uçağının düşmesinden dolayı bozulmak üzereydi. Kazakistan Devlet Başkanımız Nursultan Nazarbayev, iki ülkenin arasının bozulmasını istemediği için bütünleştirici rol oynadı. Bu Türkiye, Rusya ve Kazakistan için de lazım olan bir şeydi. Bunu siyasi amaçlı da söylemiyoruz. Amacımız iki kardeş arasındaki kültür alışverişi” diye konuştu.

Ermuhan, son olarak Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile bir görüştürme gerçekleştireceklerini ve milli oyunlarını Türkiye’de tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

