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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Kazakistan’da uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi - Hayatını kaybedenler için bir günlük yas İzle

- Kazakistan’da uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi - Hayatını kaybedenler için bir günlük yas İzle

Olay yerinden görüntüler

Yolcu Uçağı Hastane Başsağlığı Uçak Kazası 

-Detay görüntüler

( ASTANA ) - Kazakistan’da uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi- Hayatını kaybedenler için bir günlük yas ASTANA

- Kazakistan’da yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Kazakistan’da yerel saatle 07.22’de meydana gelen uçak kazasında bilanço artıyor. Olayda ölü sayısı 15’e yükselirken, ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi. Kazakistan Halk Sağlığı Daire Başkanı’nın yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin arasında 2 Ukrayna vatandaşı, 1 Çin ve 1 Kırgızistan vatandaşı olduğu, diğer yabancı yolcular hakkında henüz bir bilginin olmadığını açıkladı.
Almatı-Nur-Sultan seferini gerçekleştirdiği esnada düşen Z92100 numaralı uçakta 95 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada yaralanan 60 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bek Havayolları’na ait uçağın kalkış anında verdiği ilk sinyalin aynı zamanda uçaktan alınabilen son sinyal olduğu öğrenildi. Uçak kalkış anıdan kısa bir süre sonra 2 katlı bir binaya çarparak parçalandı. Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan yardım ekipleri 40 ambulans, 700 kişi ve 119 araç ile arama kurtarma operasyonlarına devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Bek Havayollarına ait uçağın uçuşa elverişlilik sertifikasının 2015’de verildiği bilgisi öğrenildi. Kazanın ardından Bek Havayolları tüm uçuşlarını iptal etti. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, ülkede 28 Aralık Cumartesi günü milli yas ilan edildi.
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