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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Kazakistan’da uçak düştü: 14 ölü İzle

- Kazakistan’da uçak düştü: 14 ölü İzle

Olay yeri

Hastane Bild Uçak Kazası 

-Detay

( ASTANA ) ASTANA

- Kazakistan’da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti Kazakistan’da yerel saatle 07.22’de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi.

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