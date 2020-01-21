Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Kazakistan'da Karda Mahsur Kalan Ozandan Dombıralı Yardım Çağrısı

- Kazakistan'da Karda Mahsur Kalan Ozandan Dombıralı Yardım Çağrısı

Ozanın şarkı söylemesi

Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı Yardım Çağrısı 

-Kar görüntüleri
-Çalışmalar

( BİŞKEK ) - Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı BİŞKEK

- Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi. Kazakistan’ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Kazakistan'ın 100’den fazla yerleşim yerinde taşkın tehlikesi yaşanıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı