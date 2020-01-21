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( BİŞKEK ) - Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı BİŞKEK



- Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi. Kazakistan’ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Kazakistan'ın 100’den fazla yerleşim yerinde taşkın tehlikesi yaşanıyor.



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