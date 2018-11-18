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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazadan son anda kurtuldu - DÜZCE

Kazadan son anda kurtuldu - DÜZCE

- Güvenlik kamera görüntüsü Kazadan son anda kurtuldu - Düzce 'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması kameralara yansıdıDÜZCE (AA) - Düzce 'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması güvenlik kameralarınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Şükrü M. (45) idaresindeki 81 KF 840 plakalı otomobil, Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı mevkisinde, İzzet E. (40) yönetimindeki 81 KB 124 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları yaralandı.Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin kazadan son anda kurtulması yer alıyor.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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