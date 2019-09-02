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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kazadan korna çalarak son anda kurtuldu - KARABÜK

Kazadan korna çalarak son anda kurtuldu - KARABÜK

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Karabük 'te bir sürücünün, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobilin çarpmasından korna çalarak kurtulması, aracın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdıKARABÜK (AA) - Karabük 'te bir sürücü, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobilin çarpmasından korna çalarak kurtuldu.Zonguldak'tan Karabük 'e cipiyle seyahat eden fotoğraf sanatçısı Cemil Belder (34), karşı yönden gelen otomobilin şeridine girmesi üzerine, kornaya basarak fren yaptı.Sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 VA 329 plakalı otomobil ise son anda manevra yaparak yoluna devam etti.Olay anı Belder'in aracındaki güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.Görüntülerde, yolda ilerleyen Belder'in karşısında otomobili fark edince kornaya bastığı, otomobilin ise son anda manevra yaparak çarpmaktan kurtulduğu yer alıyor.Belder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün önce Zonguldak'tan Karabük 'e gelirken aniden otomobili fark ettiğini, kornaya basarak kazayı önlediğini söyledi.

Karşı yönden gelen sürücünün uyumuş olabileceğini belirten Belder, yavaş gitmemiş olsa kazadan kaçınmasının imkansız olduğunu, sürücülerin hız yapmaması gerektiğini ifade etti.
Belder, görüntüleri sosyal medyada paylaştığını, ayrıca gerekli yerlere şikayette bulunduğunu anlattı.

Sosyal Medya Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Şerit İhlali 

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