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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

küçük kızın görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-hastaneden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.Çocuğun hastaneye kaldırılırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.
Alınan bilgilere göre, İnegöl-Alanyurt yolunda Alanyurt istikametine giden Dinç A. idaresindeki 16 AAH 599 plakalı otomobil marketten çikolata alıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Rihan A.’ya çarptı. Kazada yaralanan küçük kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elindeki çikolatayı sımsıkı tuttuğu görülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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