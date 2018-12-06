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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada yaralanan yaşlı adam kamyonetin kasasında hastaneye götürüldü

Kazada yaralanan yaşlı adam kamyonetin kasasında hastaneye götürüldü

Görüntü kodu: yaralı kamyonet kasası

İlk Müdahale Sağlık Personeli Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Görüntü detay, yaralı kamyonete taşınıyor.
-Görüntülü haberlere wtransfer ile gidiyor

( BURSA )- Fedakar sağlık personeli yaralı şahsa hastaneye kadar kamyonet kasasında eşlik etti BURSA

- İznik'te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için araca alamayan sağlık personeli, yaralı şahsı kamyonetin kasasına koyarak hastaneye kadar yaralı şahsa eşlik etti. Kaza, Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen İ.Ç.'ye(65), karşı yönden gelen M.D. kontrolündeki A6 ABP 100 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama, yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar o sırada olay yerinden geçmekte olan bir ambulansı durdurdu. Ambulansın içinde başka bir hasta olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamayan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı sedyeyle birlikte yoldan geçen bir kamyonetin kasasına koyarak İznik Devlet Hastanesine götürdü. Fedakar sağlık personeli hastaneye kadar kamyonet kasasında yaralıya müdahalede bulundu. Tedavi altına alınan İ.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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