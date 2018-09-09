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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazada yaralanan polis eşini alnından öperek teselli etti Haberi

Kazada yaralanan polis eşini alnından öperek teselli etti Haberi

Takla atmış otomobil

İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-Demiryolu üzerinde yerde yatan yaralı polis memuru
-Sürücü kadının şaşkın hali
-Yerde yatan yaralı polisin sürücü eşini alnından öperek teselli etmesi
-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı polisin sedye ile ambulansa taşınması
-Kazanın olduğu yol ve otomobilin çarptığı ağaçtan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan polis memuru kazada yaralanırken, yanına gelen araç sürücüsü hemşire eşini alnından öperek teselli etti. Kazada, polis memuru ile eşi ve çocuğu yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Kocaeli'ne giden Seher Usta yönetimindeki 41 FP 361 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarpıp şarampole takla atıp demir yola kenarına savruldu. Kazada, Kocaeli'nde polis memuru olduğu öğrenilen Mustafa Usta, sürücü eşi Seher Usta ve 10 yaşındaki oğulları Ahmet Taha Usta yaralandı. Kaza sonrası demiryolu üzerinde yatan yaralı polis memuru Mustafa Usta'ya ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık personeli yaptı. Hemşire olan otomobil sürücüsü Seher Usta da kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yerde yatan yaralı polis memuru Mustafa Usta, sürücü eşi Seher Usta'yı alnından öperek teselli etti. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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