Kazada yaralanan korucular tedavi altına alındı

-Yaralıların getirlişi

-Acişacile alınmaları



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari'nin Şemdinli’de görev dönüşü korucuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1'i ağır olmak üzere yaralanan toplam 17 korucu tedavi altına alındı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkayada bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimork aracın devrilmesi sonucu 17 güvenlik korucusu yaralanmis olup 1 tanesinin durumu ağır. Yaralilar karayolu ile Şemdinli Devlet Hastanesine sevkediliyor.

