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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kazada yaralanan Emniyet Müdürü eşini son yolculuğuna sedye üzerinde uğurladı

Kazada yaralanan Emniyet Müdürü eşini son yolculuğuna sedye üzerinde uğurladı

Niğde ' de meydana gelen trafik kazasında eşini kaybeden Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Osmaniye ' nin Kadirli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Zuhal Karabörk ' ü sedye üzerinde son yolculuğuna uğurladı.Niğde yakınlarında Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ' ün içinde bulunduğu otomobilin Bor ilçesi TOKİ kavşağında süt tankeri ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve iki kızı kazadan yaralı olarak kurtuldu, eşi Zuhal Karabörk ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralı Emniyet Müdürü ve iki kızı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye ' nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

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Yaralı Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katılmak için ambulans helikopter ile Niğde ' den Kadirli ilçesine geldi. Helikopterden ambulans ile alınan Karabörk, cenaze namazının kılınacağı Kadirli Merkez Hamidiye Camii'ne de sedye üzerinde geldi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla omuzlarda taşınan Zuhal Karabörk ' ün cenazesi daha sonra cenaze aracı ile Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyü Gülistan Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, çevre ilçelerin kaymakam ve emniyet müdürleri ile Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ' ün mesai arkadaşları katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise cenaze törenine çelenk gönderdi.
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