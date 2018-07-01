Kazada yaralanan çocukları şemsiyeyle korudular... Elazığ’da trafik trafik kazası: 9 yaralı Haberi

--çocuk ve bebek detay

--yaralıların güneşten korunması

--yaralının taşınması

--ambulansın gidişi

--araçlardan detay

--genel ve detay



( ELAZIĞ )-Kazayı gören bazı vatandaşlar ise aracından seyyar şemsiye getirerek yaralıları güneşten korudu ELAZIĞ



- Elazığ-Diyarbakır Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 50. kilometresinde hazar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfullah S. idaresindeki 34 FR 9824 plakalı otomobil ile Bayram C. yönetimindeki 26 NN 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i bebek, 1’i çocuk olmaz üzere 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, İtfaiye , polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yararlılar, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.Kazayı görüp gelen bazı vatandaşlar ise aracından seyyar şemsiye getirerek yaralıları güneşten korudu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi. (CK-HİV

