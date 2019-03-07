Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü - Meydana gelen iki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

- Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü - Meydana gelen iki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

kaza yerinden görüntüler

( LEFKOŞA ) - Kazada yaralanan çocuğuna yetişmeye çalışırken bir başka kazada öldü- Meydana gelen iki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı LEFKOŞA

Trafik Kazası Trafik Sorunu 


- KKTC’de çocuğunun trafik kazası geçirdiğini öğrenmesi üzerine yola çıkan bir anne başka bir kazaya karışarak hayatını kaybetti. Meydana gelen iki kazada toplamda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. İskele ilçesine bağlı Ziyamet köyü yakınlarında eşinin ve çocuğunun yaralandığını öğrenen anne Asiye Çınar Talay ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Talay, İskele ilçesine bağlı Pamuklu-Kumyalı yolunda bir başka kazaya karıştı. Asiye Çınar Talay’ın içinde bulunduğu otomobil ile Elif Demir’in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Talay ve diğer sürücü Elif Demir yaşamını yitirirken, araçlarda bulunun Ali Demir ve Ali Polat da yaralandı. Ziyamet köyünde yaşanan kazada yaralanan 9 kişinin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yarın akşam verecekleri resepsiyonu, Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen feci kazada iki kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal etti. Kazalar sonrası, ülkedeki trafik sorununun ne kadar yakıcı olduğunun bir kez daha yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, trafikle ilgili alınması gereken önlemlerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini hatırlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı