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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kazada yaralanan arkadaşının üniforması ve kaskını uzun süre elinden bırakmadı

Kazada yaralanan arkadaşının üniforması ve kaskını uzun süre elinden bırakmadı

Kaza yerinden detay

Hastane Jandarma Trafik Kazası Yaya Geçidi Irak 

-Motosikletler detay
-yaya geçidi
-Yaralı jandarma görevlisinin ambulansla götürülüşü
-Kazaya karışan diğer jandarma görevlisi detay
-Jandarma görevlisinin üniforma ve kaskı tutması
-Polis ekipleri detay

( ANTALYA )- Motosikletli jandarma görevlilerin kazasında bir jandarma görevlisi yaralandı ANTALYA

- Antalya'da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında, jandarmaya ait iki motosikletin çarpışması sonucu, bir jandarma görevlisi yaralandı. Kazaya karışan diğer jandarma görevlisiyse yaralanan arkadaşının durumunu sık sık telefonla konuşarak öğrenirken, üniformayla kaskını da uzun süre elinde taşıdı. Kaza saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olduğu sırada yaya geçidinde yayaya yol vermek isteyen Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma Serdar Kaçaroğlu yönetimindeki 07 JAA 102 plakalı motosiklete, o sırada arkasından gelen jandarma Yunus Özvuran yönetimindeki 07 JAA 101 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma görevlileri motosikletleriyle birlikte yola düştü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yunus Özvuran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücü Serdar Kaçaroğlu ise yaralanan mesai arkadaşının durumunu sık sık telefonla öğrenerek bilgi aldı. Kaçaroğlu, arkadaşının üniformasıyla kaskını da uzun süre elinde taşıdı. Yaralı jandarma görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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