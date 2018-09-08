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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kazada yaralanan anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu

Kazada yaralanan anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Küçük çocuğun yaralı anne ve babası için ağlaması
-Detaylar

( ADANA )- Kozan’da trafik kazası: 3 yaralı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası anne ve babasını yaralı halde gören ve kazayı küçük sıyrıklarla atlatan küçük çocuğun feryadı yürekleri dağladı. Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak kavşağında meydana geldi. Esat Bekyiğit yönetimindeki 01 AAY 68 plakalı kamyonet ile Kadir Keleş (44) yönetimindeki 01 GZ 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Kadir Keleş, eşi Ayşe Keleş (43) ve kamyonet sürücüsü Esat Bekyiğit yaralandı. Otomobilde bulunan yaralı çifte sağlık ekipleri müdahale ederken, çiftin ismi öğrenilemeyen çocukları ise uzun süre yaralı anne ve babasının yanında feryat ederek ağladı. Küçük çocuğun durumu çevredeki vatandaşları hüzne boğdu. Bazı vatandaşlar ise çocuğu teselli etmeye çalıştı. Otomobilde bulunan yaralı çift ve kamyonet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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