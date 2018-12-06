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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada tırın kabinine sıkışan sürücü 40 dakikada kurtarılabildi

Kazada tırın kabinine sıkışan sürücü 40 dakikada kurtarılabildi

Kaza yeri genel detay

İlk Müdahale Argo Polis Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazada sıkışan sürücü
-Ekiplerin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması
-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkartılması
-Sürücünün ambulansa alınması
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücülerden Bayram U, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Adana-Konya karayolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram U. idaresindeki 03 ZB 304 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ömer D. idaresindeki 01 YN 990 plakalı kargo malzemesi taşıyan tırla çarpıştı. Kazada kabin kısmı hurdaya dönen 03 plakalı tır sürücüsü Bayram U. kabinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı tır sürücüsüne ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri de sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, araçta sıkışan sürücü Bayram U.'yu uzun uğraşlar sonrası yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü Bayram U. ile Ömer D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç içerisinde sıkışan Bayram U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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