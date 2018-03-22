Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

-helikopterin görüntüsü

-olay yerinde arama çalışmaları

-detaylar



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon’un Maçka ilçesinde kaza yapan araçta şehit olan polisin kimliği belli oldu. Şehit polisin Trabzon nüfusuna kayıtlı Yunus Çavdar (27) olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli üç polis memuru görevlerini ifa ederken içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu araçta bulunan Yunus Çavdar şehit oldu. Kazada 1 polis memuru hafif yaralı olarak kurtarılırken kayıp polis memurunu ise arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına helikopter desteği de kayıp polis memurunun Mehmet Ayan olduğu öğrenildi.

