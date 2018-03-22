Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada şehit olan polis memuru Çavdar için tören - TRABZON

Kazada şehit olan polis memuru Çavdar için tören - TRABZON

- Şehidin annesinden detaylar - Şehidin naaşının taşınması - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Dua edilmesi - Şehidin naaşının götürülmesi Trabzon 'da şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor - Maçka ilçesindeki kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar için tören düzenlendiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar için tören düzenlendi.
Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene, Yunus Çavdar'ın (37) annesi Meryem, babası İlyas ve eşi Tuğba Büşra Çavdar ile kardeşlerinin yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Naaşın tören alanına getirildiği sırada, elinde oğlunun hırkasını tutan anne Meryem Çavdar, kollarını açarak "Bebeğim, yavrum, Yunus'um" diye ağıt yaktı. Yakınları anneyi teskin etmeye çalıştı.Eşi Tuğba Büşra, annesi Meryem Çavdar ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Çavdar'ın öz geçmişinin aktarıldığı törende, Kur'an - ı Kerim okundu, İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından dua edildi.Şehidin naaşı, törenin ardından polis mangası tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Şehidin annesi ve eşi de bu araca binerek tabuta sarıldı.Polis Akademisinden 21 Mart 2008'de mezun olduktan sonra Samsun'da göreve başlayan ve Siirt'te de yaklaşık 6 yıl görev yapan iki çocuk babası Çavdar'ın, Ağustos 2017'de Trabzon 'a tayin edildiği öğrenildi.Şehit polisi için cenaze törenine Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, bakanlıklar ve kurumlardan çelenkler gönderildi.Çavdar'ın naaşı, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aynı ilçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki Bibat mevkisindeki aile kabristanlığına defnedilecek.Ekip aracının dereye yuvarlandığı kazada polis memuru İzzet Kazaz yaralanmıştı. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Polis Aracı Kabristan Polis Memuru Gözyaşı Şehit Polis 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Hülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk ettiHülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk etti
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı