Kazada otomobilin tekeri koptu: 2 yaralı Haberi

-Kopan teker

-Polis ekipleri

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ - Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu F YG 12 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Bingöl yoluna doğru seyir halinde olan 23 AAD 016 plakalı otomobile araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı araç karşı istikamete dönerek tekerleği koptu. Kopan teker refüje fırladı.Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

