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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada otomobilin tekeri koptu: 2 yaralı Haberi

Kazada otomobilin tekeri koptu: 2 yaralı Haberi

kaza yapan araçlar

Gurbetçi Aile Hastane Gurbetçi 

-Kopan teker
-Polis ekipleri
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ - Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu F YG 12 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Bingöl yoluna doğru seyir halinde olan 23 AAD 016 plakalı otomobile araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı araç karşı istikamete dönerek tekerleği koptu. Kopan teker refüje fırladı.Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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