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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti

Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta tek taraflı meydana gelen kaza

Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kazada hurdaya dönen otomobil
-Otomobilin kopan kapısı
-Olay yerinde hayatını kaybeden kadın
-Yakınlarının feryatlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kopan kapısında yola savrulan kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Tokat Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevkinde şehir merkezinde seyir halinde olan İ. A. (40) yönetimindeki 60 AAG 175 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kapısı yerinden koparken açılan kapıdan Neriman Akkuş (37) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Akkuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Akkuş’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
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