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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

Kazada ölümden dönen sürücü, otomobili bırakıp kaçtı

-Kaza olan yoldan ve kırılan bariyerlerden görüntüler

Güvenlik Önlemi Onarım Çalışması Alabalık Polis Ekipleri Direksiyon 

--Kaza yapan araçtan düşen parçalardan görüntü
--Kazalı araçtan genel ve detay görüntüler
--Kalabalıktan görüntü

( ANTALYA )- Kazada ortalık savaş alanına döndü ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesindeki seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından altgeçidin korkuluklarına çarparak metrelerce sürüklendi. Şans eseri kazada kimse yaralanmazken sürücüsü ise aracını bırakıp, kaçtı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı’nın yanındaki D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya’nın merkezine seyir halinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 07 HT 868 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarındaki kaldırıma ardından üstgeçidin korkuluklarına çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilden kopan parçalar yola savruldu ve ortalık savaş alanına döndü. Paramparça olan otomobilden inen ve ismi henüz belirlenemeyen sürücü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolda trafik akışı tek şeritli olarak sağlandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri de çevrede bir süre temizlik ve onarım çalışması yaptı. Otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (EA-
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