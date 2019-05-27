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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada ölen şehit babası oğlunun mezarının yanına defnedildi

Kazada ölen şehit babası oğlunun mezarının yanına defnedildi

cenaze namazı öncesi imamın konuşmaları

Şehit Şehit Babası Cenaze Namazı Mezar Taşı Sağlık Ekipleri 

-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-şehit gökhan avcı'nın mezar taşından detay
-duaların okunması
-Şehit babası ve şehidin fotoğrafları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit Gökhan Avcı’nın babası Zeki Avcı, oğlunun mezarının yanına defnedildi. Kaza, geçtiğimiz gün saat 23 sıralarında Çivril ilçesi Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı'nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından Beydilli Mahallesi Çötel Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, 1992 yılında Şırnak’ta şehit düşen oğlu Gökhan Avcı’nın mezarının yanına defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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