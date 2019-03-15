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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kazada ölen polisin oğlu, toprağa verildi - MANİSA

Kazada ölen polisin oğlu, toprağa verildi - MANİSA

- Kazada ölen polisin oğlu, toprağa verildi - Enes Kıtır'ın cenaze törenine katılan okul arkadaşlarından görüntüler - Cenaze namazının kılındığı camiden görüntüler - Enes Kıtır'ın cenaze namazından görüntüler - Babası Trafik Polisi Fatih Kıtır, Cenaze töreni esnasında acı çekti gözyaşı döktü - Cenazenin mezarlığa nakliKazada ölen polisin oğlu, toprağa verildiMANİSA - Uşak'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Enes Kıtır'ın cenazesi, Manisa 'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.
Kıtır için Güvercinlik Mahalle Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.Polis memuru baba Fatih Kıtır'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye Kaymakam Kemal Duru, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Kıtır'ın öğretmenleri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Dün, Uşak Lisesi 11. sınıf öğrencisi Enes Kıtır'ın (18) kullandığı 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi U.D. (17) idaresindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, Desan Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi N.B.T'nin (17) kullandığı plakasız motosikletle çarpışmış, Kıtır yaşamını yitirmişti.Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürü'nün makam şoförü olarak görev yapan polis memuru Fatih Kıtır, görevli gittiği kaza yerinde oğlunun ölüm haberini almıştı.

Trafik Kazası Polis Memuru Öğretmenler Cenaze Namazı Ölüm Haberi 

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