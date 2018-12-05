Kazada ölen muhtar toprağa verildi - ERZİNCAN

- Ölen muhtarın cenaze töreni ve defnedilmesi - Muhtar Celep'in eşi İpek Celep'in açıklaması - 7 yaşındaki oğlu Demircan Celep'in açıklaması - Kaza yerinin görüntüsünden detylar Erzincan 'daki trafik kazası - Refahiye ilçesinde, çocuklarıyla birlikte köye dönerken kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen muhtar Erkan Celep toprağa verildiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen muhtar defnedildi.İlçenin Karayaprak köyü muhtarı olan ve önceki gün 24 M 6072 plakalı minibüsü ile ilçe merkezinden evine dönerken aracının şarampole düşmesiyle hayatını kaybeden Erkan Celep'in (38) cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından köyüne getirildi. Karayaprak Cemevi'ndeki cenaze törenine, Erkan Celep'in yakınlarının yanı sıra Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile vatandaşlar katıldı. Erkan Celep'in ayakta durmakta güçlük çeken eşi İpek Celep, kazadan yaralı kurtulan 10 yaşındaki çocukları Sıla ile 7 yaşındaki Demircan Celep'in de aralarında bulunduğu 2'si kız 4 çocuğu ise cenazeye katılmadı.Celep'in cenazesi, tören sonrası köydeki mezarlıkta toprağa verildi. - "Çocuklarımı karşımda görünce endişelendim"Erkan Celep'in eşi İpek Celep, gazetecilere, olayı sabah eve gelen çocukları Sıla ve Demircan'dan öğrendiğini ifade ederek, şunları anlattı:"Kazadan yaralı kurtulan 2 çocuğumu karşımda görünce endişelendim. 'Anne biz kaza yaptık, babam kanlar içinde, salladık salladık uyanmadı. Şarampolden yukarı çıktık. Biraz uyuyakaldıktan sonra eve geldik' dediler."Olaydan yaralı kurtulan Demircan Celep de "Babam ile köye geliyorduk. Araba yuvarlanıp ağaca çarparak durdu, sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımızda yürüyüp eve geldik." diye konuştu. - KazaRefahiye ilçesi Karayaprak köyü muhtarı Erkan Celep'in kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, önceki gün akşam saatlerinde ilçedeki Refahiye - Karayaprak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole düşmüştü.Olayda bir süre bilinç kaybı yaşayan Erkan Celep'in çocukları Sıla ve Demircan Celep kendilerine geldikten sonra gece saatlerinde yürüyüp sabah saatlerinde köydeki evlerine ulaşıp durumu anneleri İpek Celep'i bildirmişti.Kaza mahalline giden ekipler Erkan Celep'i ölü olarak bulmuş, Sıla ve Demircan Celep ise hastaneye kaldırılmıştı.