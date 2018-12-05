Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölen muhtar toprağa verildi - ERZİNCAN

Kazada ölen muhtar toprağa verildi - ERZİNCAN

- Ölen muhtarın cenaze töreni ve defnedilmesi - Muhtar Celep'in eşi İpek Celep'in açıklaması - 7 yaşındaki oğlu Demircan Celep'in açıklaması - Kaza yerinin görüntüsünden detylar Erzincan 'daki trafik kazası - Refahiye ilçesinde, çocuklarıyla birlikte köye dönerken kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen muhtar Erkan Celep toprağa verildiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde, kullandığı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen muhtar defnedildi.İlçenin Karayaprak köyü muhtarı olan ve önceki gün 24 M 6072 plakalı minibüsü ile ilçe merkezinden evine dönerken aracının şarampole düşmesiyle hayatını kaybeden Erkan Celep'in (38) cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından köyüne getirildi.
Karayaprak Cemevi'ndeki cenaze törenine, Erkan Celep'in yakınlarının yanı sıra Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ile vatandaşlar katıldı.
Erkan Celep'in ayakta durmakta güçlük çeken eşi İpek Celep, kazadan yaralı kurtulan 10 yaşındaki çocukları Sıla ile 7 yaşındaki Demircan Celep'in de aralarında bulunduğu 2'si kız 4 çocuğu ise cenazeye katılmadı.Celep'in cenazesi, tören sonrası köydeki mezarlıkta toprağa verildi.
- "Çocuklarımı karşımda görünce endişelendim"Erkan Celep'in eşi İpek Celep, gazetecilere, olayı sabah eve gelen çocukları Sıla ve Demircan'dan öğrendiğini ifade ederek, şunları anlattı:"Kazadan yaralı kurtulan 2 çocuğumu karşımda görünce endişelendim. 'Anne biz kaza yaptık, babam kanlar içinde, salladık salladık uyanmadı. Şarampolden yukarı çıktık. Biraz uyuyakaldıktan sonra eve geldik' dediler."Olaydan yaralı kurtulan Demircan Celep de "Babam ile köye geliyorduk. Araba yuvarlanıp ağaca çarparak durdu, sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımızda yürüyüp eve geldik." diye konuştu.
- KazaRefahiye ilçesi Karayaprak köyü muhtarı Erkan Celep'in kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs, önceki gün akşam saatlerinde ilçedeki Refahiye - Karayaprak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole düşmüştü.Olayda bir süre bilinç kaybı yaşayan Erkan Celep'in çocukları Sıla ve Demircan Celep kendilerine geldikten sonra gece saatlerinde yürüyüp sabah saatlerinde köydeki evlerine ulaşıp durumu anneleri İpek Celep'i bildirmişti.Kaza mahalline giden ekipler Erkan Celep'i ölü olarak bulmuş, Sıla ve Demircan Celep ise hastaneye kaldırılmıştı.

Hastane Cenaze Trafik Kazası Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı