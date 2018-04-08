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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kazada ölen kızlarının anısına hatıra ormanı oluşturdular - KIRŞEHİR Haberi

Kazada ölen kızlarının anısına hatıra ormanı oluşturdular - KIRŞEHİR Haberi

- Hatıra ormanı - Fidan dikimi - Dr. Şahin Duman ve eşinin konuşması - Kaman Kaymakamı Murat Girgin'in konuşmasıKazada ölen kızlarının anısına hatıra ormanı oluşturdular - Kırşehir 'de Duman ailesi, 23 yıl önce kaybettikleri kızları adına Kaman ilçesinde hatıra ormanı kurduKIRŞEHİR (AA) - Kızlarını 23 yıl önce trafik kazasında kaybeden aile, onun adını yaşatmak için memleketleri Kırşehir 'in Kaman ilçesinde hatıra ormanı oluşturdu.İzmir'de 1995 yılındaki trafik kazasında 10 yaşındayken kaybettikleri kızları Olcay Duman için daha önce de farklı okullara bağış yapan Duman ailesi, Kaman Kaymakamlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının katkılarıyla hatıra ormanı oluşturulması için harekete geçti.Ücretini ödedikleri 43 dönüm arazinin tahsisini sağlayan aile, Olcay Duman Hatıra Ormanı için kolları sıvayarak çalışmalara başladı.
Aile, fidan dikimi için Kaman'daki öğrencilerin de destek verdiği hatıra ormanı alanına bir de çeşme yaptırarak, köyü ziyarete gelenlerin faydalanmasını sağlayacak.Bir holdingde yöneticilik yapan Şahin Duman, AA muhabirine, 23 yıl önce trafik kazasında kaybettikleri kızlarının adını yaşatmak için birçok hayır işi yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimari bölümüne iki derslik, bir laboratuvar, Mehmetçik Vakfına çeşitli bağışlar, Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokuluna birçok derslik ve maddi yardım yaptıklarını anlatan Duman, kızlarının adını yaşatabilmek adına bir hatıra ormanı kurmayı da hedeflediklerini ifade etti.
Uzun çalışmalar sonucu, doğduğu Karakaya köyünde 43 dekar arazinin ücretini ödeyerek tahsisini yaptırdığını aktaran Duman, "kızının toprakla buluştuğu gün" hatıra ormanının ağaçlandırılmasına başlandığını ve öğrencilerin de katkılarıyla buraya 2 bin fidan dikildiğini" kaydetti.
Anne Zarife Duman da kızlarının adını yaşatmak istedikleri için böyle bir girişimde bulunduklarını dile getirerek, "Bu ağaçlar büyüyünce çocuklar altında gülsün, dolaşsın, oynasın istedik. Aileler çocukları ile gelip piknik yapsın. Kızımızın yaşayamadığı anıları başkaları yaşasın istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Kaman Kaymakamı Murat Girgin de hayırsever iş adamı Şahin Duman’ın katkılarıyla 43 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:"Orman İşletme Müdürlüğümüzün kontrolünde Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Lisesi öğrencilerimizle beraber 2 bin fidan dikilecek. Bahar ayının gelmesi ile birlikte ilçemizin birçok alanında ağaçlandırma çalışması yaptık. Şahin Bey de finansmanını kendileri sağlayarak kızları adına bir hatıra ormanı oluşturdu. Bu güzel davranışlarının ilçemizdeki diğer hayırsever iş adamlarına örnek teşkil etmesini diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

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