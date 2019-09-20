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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kazada ölen kadının cenazesi ailesine teslim edildi Haberi

Kazada ölen kadının cenazesi ailesine teslim edildi Haberi

Cenazenin yakınlarına teslim edilmesi

Hastane Cenaze 

-Otopsi merkezi
-Cenaze yakınlarının ağlaması
-Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Kaza, D-400 Karayolu üzeri Gaziantep-Nurdağı yolunun 40’ıncı kilometresinde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Mürsel Küçükdemir idaresindeki 27 YM 118 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Cuma Küçükoğlu’nun kullandığı 27 AAT 289 plakalı traktöre arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü ile traktöre takılı teknedeki 1 kişi ölmüş 3 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, hayatını kaybeden 22 yaşındaki Asiye Kaşıkçıoğlu’nun cesedinin Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kadının cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazada ölen Kaşıkçıoğlu’nun cenazesi, Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde ikindi namazının ardından defnedilecek.
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