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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölen iki kardeşin cenazesi memleketine gönderildi Haberi

Kazada ölen iki kardeşin cenazesi memleketine gönderildi Haberi

Tabutların morgtan alınması

Cenaze Trafik Kazası Kız Kardeş 

-Cenaze aracının yola çıkışı
-Yakınlarından detay
-İki kardeşin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazesi memleketi Şırnak’a gönderildi. Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kız kardeş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. 19 yaşındaki Melike ile 21 yaşındaki Dilay Ataman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aileye uzun süre ulaşılamadı Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, uzun süre aileye ulaşılamadı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda iki kız kardeşin ailesine acı haber verildi.
Baba Hacı Ataman, gece saatlerinde gelerek kızlarını teşhis etti. İki kız kardeşin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine uğurlandı. İki kardeşin cenazesini almaya yakınları geldi. Cenazeler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde yakınlarına teslim edildi.
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