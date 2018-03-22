Kazada ölen hamile kadının yakını olayı anlattı - Kazada yaşamını yitiren kadının kayınpederinin cenazesine gittiği belirtildi Haberi

--Arşiv



( DENİZLİ ) Kazada ölen hamile kadının yakını olayı anlattı- Kazada yaşamını yitiren kadının kayınpederinin cenazesine gittiği belirtildi DENİZLİ



- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karnındaki ikiz bebekleri ile hayatını kaybeden hamile kadın Ayşe Akın’ın yakını aile üyelerinin vefat eden kayınpederlerinin cenazesine giderken kaza geçirdiklerini söyledi.



Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Beytullah Akın idaresindeki 20 GP 803 plakalı otomobil, Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin kalbi durması üzerine duruma hemen müdahale eden doktorlar bebeklerin yaşaması için sezaryen ile anne karnından alsalar da bunda başarılı olamadılar. Anne karnından alınan ve biri kız, diğeri erkek olan bebeklerde kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının kayınbiraderlerinden Ersin Akın, kazayı duyup büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, “Yolda önünde gelen aracı görmüyor herhalde araç soluyor büyük bir ihtimalle tam bilmiyoruz ama. Sülümen mevkiinde kaza yapıyorlar. Bebekler orada ölüyor. Geldik burada yani hastanede duyduk haberi. Bebekleri alıyorlar, kalp masajı yaptılar geline ama kurtaramadılar. Kayınpederinin cenazesine giderken oldu” dedi.



