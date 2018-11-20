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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada ölen gencin organları 6 kişiye umut olacak

Kazada ölen gencin organları 6 kişiye umut olacak

adli tıptan detay görüntüler,

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Adli Tıp Beyin Ölümü Pankreas 

-gencin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletiyle kendisini kovalayan kişilerden kaçarken geçirdiği kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak. Edinilen bilgiye Nizip ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü, arkasından gelen bir sivil araçtan kaçarken motosikleti devirdi. Kazada kafasından darbe alan Mehmet Ali, kaldırıldığı Nizip devlet Hastanesi'nde 11 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesi aldığı karar ile çocuğunun organlarını bağışladı. Gaziantep Konukoğlu Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon ile kalp, göz, böbrek, pankreas ve karaciğeri alınan genç, organlarının gönderileceği 5 ayrı kişiye umut olacak. Organları yani ailelere gönderilen gencin cenazesi ise kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi (SD-
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