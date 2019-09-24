Kazada ölen baba ve üç oğlu birlikte toprağa verilecek İzle

-kaza alanından görüntü

-baba ve oğulların fotoğrafı



( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve biri bebek üç oğlu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde birlikte toprağa verilecek SİVAS



- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve biri bebek üç oğlu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde birlikte toprağa verilecek.Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza sırasında araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3) , Yusuf Kenan Umuç (7), Yusuf Selim Umuç. (9), A.U. (32) ve ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç’ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazada hayatlarını kaybeden baba, biri bebek üç oğlunun cenazesi geçtiğimiz gece yakınları tarafından alınarak Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürüldü. Sarıkamış'ta sağlık çalışanı olan baba için hastane önünde düzenlenecek. Daha sonra baba ve oğulları kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verilecek.

