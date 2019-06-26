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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

cenazeden görüntü

Ölenlerin Yakınları Cenaze Trafik Kazası Bild Cenaze Namazı 

-arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı. Kaza, İzmir-Ankara karayolunun Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tok (46), Firdevs Tok (54) ve Yusuf Tok (56) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi için Örnekköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde ölenlerin yakınları yan yana koyulan tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığına defnedildi.
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