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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada ölen astrolog Egemen Töreli son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen astrolog Egemen Töreli son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Elektrik Direği Cenaze Namazı Polis Ekipleri Yaya Geçidi Ünlüler 


- Çorlu’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlülerin astroloğu Egemen Töreli son yolculuğuna uğurlandı. Egemen Töreli’nin cenazesi Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Havuzlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelmiş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli’ye T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpmış, kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine çarparak durmuştu. Kaza sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü T.T. tedavi altına alınırken Egemen Töreli (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası inceleme yapan polis ekipleri kamyonet sürücüsünün ehliyetinin olmadığını da belirledi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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