Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada ölen arkadaşlarını andılar - HAKKARİ

Kazada ölen arkadaşlarını andılar - HAKKARİ



- Gelişen köyü okul binası - Sınıftan görüntüler - Kazada ölen öğrencilerin sıralarına karanfil ve çiçek bırakılmasıKazada ölen arkadaşlarını andılar - Hakkari 'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencileri, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 çocuğun sırasını çiçeklerle süslediHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Derecik ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3'ü kardeş 4 öğrenci, sınıf arkadaşları tarafından anıldı.İlçeye bağlı Gelişen köyü Toklu mezrasında 27 Eylül'de yaşanan kazada hayatını kaybeden Sümeyye (12), Zilan (14) ve Agit Tekin (15) kardeşler ile Elif Sevcan'ın (11) sınıf arkadaşları okula çiçeklerle geldi.Öğrenciler, okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Eren ile birlikte, yaşamlarını yitiren Tekin kardeşler ve Sevcan'ın sırasına onların fotoğraflarını koydu, sırayı çiçeklerle süsledi.Gür ve beraberindekiler, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencileri teselli etmeye çalıştı.

Okul Binası Öğrenciler Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı