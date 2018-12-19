Kazada ölen anne-kız toprağa verildi

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( RİZE ) RİZE



- Rize'de kamyon çarpması nedeniyle hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Rize'de dün sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun anne ve kızına çarpmasının ardından 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden anne ve kızı için Rize Merkez Sahil Cami önünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde baba Ahmet Öksüz'ün güçlükle ayakta durabildiği gözlenirken, kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

