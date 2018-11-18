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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Kazada ölen 5 yaşındaki kız toprağa verildi Haberi

- Kazada ölen 5 yaşındaki kız toprağa verildi Haberi

Cenaze namazından görüntü

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-Kaza yeri fotoğrafları
-Kazada ölen 5 yaşındaki kızın fotoğrafı

( DENİZLİ )- Aynı ailenin içerinde olduğu otomobil şarampole devrildi 1 kişi öldü DENİZLİ

- Denizli’de dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki minik kız çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, Denizli-Antalya karayolunun 27. Kilometresinde Serinhisar ilçesi Çaylı Hanı mevkiinde meydana geldi. Resul Eskin yönetimindeki 20 AAB 477 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası ters dönen otomobil içerisinde sürücü ile birlikte eşi Neslihan Eskin ile Buğlem E., Çiğdem E. ve Mevlüt Emir E., yaralanırken 5 yaşındaki Dileknaz Eskin ise hayatını kaybetti. Küçük kız çocuğu için bugün Merkezefendi ilçesi Kayıhan Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine baba Eskin ile yakınları katıldı.
Baba Eskin’in hayli üzgün olduğu cenazede yakınları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Minik kızın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kayıhan Mezarlığı’nde defin edildi. (GC-RFK
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