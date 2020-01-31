Kazada ikiye bölünen aracından yürüyerek çıkıp gitti, aracı ibret olsun diye bahçesine koydu İzle

-Yeni aracını kullanması

-Ümit Pamukçu röp

-Pamukçu’nun ikiye bölünen aracının çekiciye yüklenmesi(cep telefonu görüntüsü)

-Pamukçu’nun yeni aracıyla çekici üzerindeki hurda aracını takip etmesi(cep telefonu görüntüsü)



( ANTALYA )- Kazayı unutmamak için aracı gözünün önünden ayırmayan genç, ailesi üzülünce aracı hurdacıya sattı- Çevresinde ’uçan adam, şanslı adam’ diye anılmaya başlanan Ümit Pamukçu: "Birinci arabamla yaptığım kazada şanslıydım, bütün şansımı da o kazada kullanmış olabilirim" ANTALYA



- Antalya’da trafik kazasında ikiye bölünen otomobilinden fırlayarak burnu bile kanamadan kurtulan 22 yaşındaki Ümit Pamukçu, hayatını kurtaran aracının hurdasını ailesi üzüldüğü için sattı. Yine aynı araçtan alan ve çevresinde ’uçan adam’ olarak anılmaya başlanan Pamukçu, “Birinci arabamda şanslıydım, bütün şansımı da o kazada kullanmış olabilirim.” dedi.

Trafik kazası geçtiğimiz yıl 15 Ağustos günü Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 32’inci Cadde ile Çamlık Caddesi kesişiminde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı’dan, üniversite yönüne ilerleyen N.A, idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşak sisteminde 22 yaşındaki Ümit Pamukçu’nun yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı. Sabah işe giden Pamukçu’nun otomobili, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka ve ön kısmı çevreye savruldu. Pamukçu ise bölünen otomobilden yola fırladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ümit Pamukçu ile N.A,’nın kullandığı otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kavşak sisteminde hızla çarpışan araçlardan, Pamukçu’nun otomobilinin çarpışma sonrası ikiye bölündüğü görüldü.

Bölünen otomobilin parçaları yola savrulurken sürücü Pamukçu’nun araçtan çıktığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı. "Aynı modelde yeni araç aldı" Kazanın ardından Ümit Pamukçu, biriktirdiği paralarla 14 bin 500 liraya aldığı aracının hurdasını evinin bahçesinde saklamaya başladı.

Her baktığında kaza anını hatırlayan ve kurtuluşunun bir şans olduğunu dile getiren Pamukçu, kısa süre sonra aynı modelde yeni bir araç aldı. Çevresinde ‘uçan adam, şanslı adam’ olarak anılmaya başlanan Pamukçu, kaza anını hatırlattığı için ailesini isteği üzerine aracını hurdaya ayırdı. Ölümden döndüğü aracını hurdaya gönderirken duygulanan Pamukçu, aracının götürülme anını da cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Genç sürücü şimdilerde aynı aracıyla kaza yaptığı yerden yeşil ışıkta bile dikkatli geçiyor. "Uçan adam diyorlar" 22 yaşındaki Ümit Pamukçu, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde işe giderken kavşakta bir araçla çarpıştığını hatırlattı. Kazada aracının ortadan ikiye bölündüğünü aktaran Pamukçu,“ Aracım ortadan ikiye bölündüğünde bende dışarı fırladım yani koltuğumla birlikte uçtum. Şok oldum kaza anında ayağa kalktım ne olduğunu anlamaya çalıştım. Kazada burnum bile kanamadı ufak tefek sıyrıklarla kurtuldum. Şanslı bir kazaydı yaşadığım. Şimdi etrafımda ‘şanslı adam, uçan adam’ diye çağırıyorlar.” dedi.

"Ailem üzülüyordu" Pamukçu, birkaç gün kaza anını rüyasında gördüğünü ve çarpma anının aklından gitmediğini söyledi.



“Uçan adamın” lakabı olduğunu dile getiren Pamukçu, “ Herkes böyle sesleniyor artık. Kaza yaptığım aracımın değeri 14 bin 500 liraydı. Kazadan sonra ikiye bölünen aracı evimin önüne kaldırdım. 6 aydır hurdaya vermiyordum. Ailem o aracı gördükçe üzülüyordu, dayanamıyorlardı. Üzülmeye başladılar. Bende hurdaya 3 bin liraya verdim. Kendi emeğimle aldığım ilk aracımı hurdaya gönderirken gözlerim doldu. Çekicinin üzerinde aracımı götürüldüğü yere kadar takip ettim.” diye konuştu.

"Bütün şansımı o kazada kullanmış olabilirim" Kazadan sonra yine aynı marka ve modelde araç satın aldığını belirten Ümit Pamukçu, “Bu modeli seviyorum. Her gün o kavşaktan geçerken duraklayarak geçiyorum. Önceden bende aracımla drift gibi hareketler yapıyordum ama kazandan sonra yapmıyorum. Daha sakin ve yavaş sürüyorum. Birinci arabamda şanslıydım. Bütün şansımı da o kazada kullanmış olabilirim.” ifadelerine yer verdi. Kaza anını arada izlediğini ve duygulandığını dile getiren Pamukçu, yeni aracını kazasız belasız kullanmak istediğini sözlerine ekledi.



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