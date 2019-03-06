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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi - SİİRT

Kazada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi - SİİRT



: - Kazada hayatını kaybeden polis memuru Kurtalan ilçesinde defnedildi - Uşak'ta, geçirdiği trafik kazası - Polis memuru Emrah Toksoy'un cenazesi - Cenaze namazının kılınmasıKazada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Siirt 'te toprağa verildiSİİRT (AA) - Uşak'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Emrah Toksoy'un (28) cenazesi Siirt 'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.
İzinli olduğu 26 Şubat'ta, İzmir'den Afyonkarahisar'a giderken Uşak - İzmir kara yolu Güre Köyü yakınlarında otomobiliyle yol kenarındaki çeşmeye çarparak ağır yaralanan, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toksoy'un cenazesi Kurtalan'a getirildi.
Toksoy için Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyünde tören düzenlendi.
Toksoy'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ve vatandaşlar katıldı.

Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Karahisar 

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