Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Emniyet müdürlüğündeki törenden görüntü

Hastane Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Namazı Harekat Polisi 

-Cenaze töreninden görüntü
-Detaylar
-özel harekat polisinin fotoğrafı
--ARŞİV-
-Kaza yerinden görüntüler
-Jandarma ekiplerinin çalışması
-Araçtan görüntü

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İbrahim Çınar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri - Sivas karayolu Bünyan yol ayrımında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, özel harekat polisi olan 26 yaşındaki İbrahim Çınar yönetimindeki 06 SD 947 plakalı otomobil şarampole yuvarlanmış, kazada İbrahim Çınar olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan uzman onbaşı M.C.K. ve T.T. yaralanmıştı. Polis memuru İbrahim Çınar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular acılı aileyi teselli ederken, Çınar'ın özgeçmişi okundu. Kuranı Kerim'in okunmasının ardından Çınar'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu namazın kılınacağı Hunat Cami'ne götürüldü. Merhum polis memuru İbrahim Çınar için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular merhum polis memuru İbrahim Çınar’ın babası Ali Çınar ve yakınları, meslektaşları ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Törene ayrıca aynı araç içerisinde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Can Kekikli de Çınar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Merhum polis memuru İbrahim Çınar’ın naaşı İldem Mezarlığı’na defnedildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Çınar'ın bekar ve 3 aylık polis memuru olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı