Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze töreninden görüntü

-Detaylar

-özel harekat polisinin fotoğrafı

--ARŞİV-

-Kaza yerinden görüntüler

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Araçtan görüntü



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İbrahim Çınar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri - Sivas karayolu Bünyan yol ayrımında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, özel harekat polisi olan 26 yaşındaki İbrahim Çınar yönetimindeki 06 SD 947 plakalı otomobil şarampole yuvarlanmış, kazada İbrahim Çınar olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan uzman onbaşı M.C.K. ve T.T. yaralanmıştı. Polis memuru İbrahim Çınar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular acılı aileyi teselli ederken, Çınar'ın özgeçmişi okundu. Kuranı Kerim'in okunmasının ardından Çınar'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu namazın kılınacağı Hunat Cami'ne götürüldü. Merhum polis memuru İbrahim Çınar için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular merhum polis memuru İbrahim Çınar’ın babası Ali Çınar ve yakınları, meslektaşları ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törene ayrıca aynı araç içerisinde bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Can Kekikli de Çınar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Dr. Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Merhum polis memuru İbrahim Çınar’ın naaşı İldem Mezarlığı’na defnedildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Çınar'ın bekar ve 3 aylık polis memuru olduğu öğrenildi.

