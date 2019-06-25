Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden Kılınç için askeri tören - ADIYAMAN

Kazada hayatını kaybeden Kılınç için askeri tören - ADIYAMAN

- Askeri törenden görüntü - Kılınç'ın naaşının morgdan alınıp cenaze aracına konulması - Kılınç'ın annesi Elif Kılınç'ın gözyaşı dökmesi - Detay görüntülerKazada hayatını kaybeden Kılınç için askeri tören - Adıyaman 'da dün gece hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç için askeri tören düzenlendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) için askeri tören yapıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende Muhammet Kılınç'ın annesi Elif Kılınç ve ailesi gözyaşı döktü.Törene, Kılınç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, aynı kazada hayatını kaybeden Ömer Alper Bülbül'ün ailesi ile askeri erkan katıldı.
Bekar olan Kılınç'ın, merkeze bağlı Kömür beldesinde görevli olduğu öğrenildi.Kazada yaşımını yitiren Ömer Alper Bülbül'ün ise arkadaşı Kılınç'ı karakolda ziyarete geldiği, uzman çavuş alımıyla ilgili sınavı yeni kazandığı belirtildi. - Olay Adıyaman 'da dün gece Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Çakal Köprüsü yakınında, Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, sürücü Bülbül ile araçta bulunan Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer sürücü Özhan yaralamıştı.

Uzman Çavuş Askeri Tören Cenaze Aracı Ticari Araç Gözyaşı 

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Bursa Şehidini Son Yolculuğuna UğurladıBursa Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı