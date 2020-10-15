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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın cenazesi alındı

Kazada hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın cenazesi alındı

-Kadın sporcunun adli tıptan cenazesinin alınmasından detay

Adli Tıp Jandarma Cenaze Bild Bisiklet 

--Zeynep Aslan'ın antrenörü röportaj
--Foto

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de, bisikletiyle antrenman yaparken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın cenazesi adli tıptan alındı. Herkesi üzüntüye boğan kaza, İzmir'de meydana geldi. Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle antrenman yapan bir çocuk annesi bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'a (32) çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesini alındı Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından olduğu öğrenilen Zeynep Aslan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Aslan’ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıptan alındı. Cenazeyi alan yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Antrenörü konuştu: "Çok üzgünüz" Cenazeyi almaya gelenler arasında bulunan Zeynep Aslan'ın Antrenörü Esin Erdoğan, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.
Erdoğan, adli tıp önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün maalesef acı bir olay yaşadım, sporcumu kaybettim. Çok üzgünüz. Kendisi çok iyi bir insandı bir kere; sıcakkanlı, güler yüzlü, arkadaşlarıyla arası çok iyiydi. Zaten altı aydır bizdeydi. Bu ölümler ne zaman duracak hiç bilmiyoruz. Sürekli bisikletçi bir kardeşimizi kaybediyoruz. O yüzden bununla ilgili yapılacak çok şey var; ama maalesef sesimizi duyuramıyoruz. Sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız; fakat ne yapacağımızı da bilmiyoruz açıkçası. Bunun unutulmaması, bir daha böyle ölümlerin olmaması için çok radikal kararların alınması gerekiyor" dedi.
Öte yandan, jandarma tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsünün sorgusu devam ederken, Aslan'ın cenazesi bugün Buca Kaynaklar Mezarlığında defnedilecek. (HG-
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