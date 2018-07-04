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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi - SİVAS

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi - SİVAS

- cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgu önünden detay - Cenazelerin araca taşınması - Cenaze aracının görüntüsü - Tabutların görüntüsü Sivas 'taki trafik kazası - Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Anne ve 4 yaşındaki oğlunun cenazesi aynı tabutun içerisine konulduSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.Kazada ölen Gökhan Özgel (30), annesi Şehriban (56), babası Naim (54), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel'in (4) cenazeleri, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna getirildi.
Burada yapılan otopsinin ardından cenazeler, Özgel ailesinin yakınlarına teslim edildi. - Anne ve oğlu aynı tabuta konulduKazada ölenlerden Filiz Özgel ile 4 yaşındaki oğlu Kağan'ın cenazeleri aynı tabuta konuldu.Ankara'ya gönderilen Özgel ailesinin cenazelerinin, yarın öğle vakti Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Ankara'dan Ardahan'a seyreden Gökhan Özgel (30) idaresindeki 06 ERN 77 plakalı otomobil ile Iğdır'dan İstanbul'a giden Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpışmış, çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev almıştı. Yanan LPG'li araçta bulunan sürücü Gökhan ile annesi, babası, eşi ve oğlu yanarak hayatlarını kaybetmişti.Diğer otomobilde bulunan aynı aileden Hamza, Muhammed (12), Ebubekir (8), Güldenaz ve Saliha Aydemir (36) yaralanmıştı.

Cumhuriyet Cenaze Trafik Kazası Bild 

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