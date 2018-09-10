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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Şeyma son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Şeyma son yolculuğuna uğurlandı

-Cenazeden görüntü

Genç Kız Cenaze Trafik Kazası Bild Cenaze Namazı 

--Yakınlarından görüntü
--Cenaze namazının kılınması
--Tabutun taşınması
--Detaylar
--Arşiv-
-Kaza yerinden detaylar
-Hastaneden detaylar
-Şeyma'nın fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 22 yaşındaki Şeyma Bekar son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak Zonguldak Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Şeyma Bekar düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gelik Merkez Caminde düzenlenen törene genç kızın ailesi ve sevenleri katıldı.
İkindi namazına müteakip düzenlenen törene kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden genç kızın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Genç kız ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi.
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