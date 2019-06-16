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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu sayıldı

Kazada hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu sayıldı

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( BURSA ) BURSA

Taksirle Ölüme Sebebiyet Trafik Kazası Şerit İhlali Bilirkişi Raporu Hapis Cezası 


- Bursa’da iki kişinin öldüğü trafik kazasının davasına devam edildi. İki kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden 2 genç aslî kusurlu, otomobil sürücüsü ise tâlî kusurlu sayıldı. Geçen yıl temmuz ayında Yunuseli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Taner G.'nin (32) kullandığı 16 AAB 313 plakalı otomobil ile Harun Gülle’nin (17) kullandığı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan sürücü Harun Gülle ve Emre Taşbulak (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı. 3 ay tutuklu kalan sürücü daha sonra tahliye edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle ölüme sebebiyet’ verme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Taner G., “Aracımla arkadaşımın evinden dönüyordum. Ben şeridimde ilerlerken bir cisim bana çarptı. Arkadaşımla buralarda başı boş at ve eşek olduğunu konuşmuştuk. Ben ilk başta öyle sandım. Araçtan indiğimde bana çarpanın motosiklet olduğunu gördüm. Farları yanmıyordu” dedi.
Bilirkişi raporu açıklandı Öte yandan kazayla alakalı bilirkişi raporu açıklandı. Kazada şerit ihlali yapan motosikletli gençler aslî kusurlu, otomobil sürücüsü ise 0.87 promil alkollü sayıldığı için tâlî kusurlu sayıldı. Rapor, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik Yüksek İhtisas Dairesi’ne gönderildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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