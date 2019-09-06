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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kazada ağır yaralanan özel harekatçı hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan özel harekatçı hayatını kaybetti

Naaşın getirilişi

Cenaze Arabası Saygı Duruşu Trafik Kazası Özel Harekatçı Cenaze Aracı 

-Ailesinden görüntüler
-Naaşın katafalta bırakılması
-Ailesinin tabuta sarılması
-Genel ve detay görünütüler
-Özgeçmişinin okunması
-Duların edilmesi
-Naaşın cenaze arabasını bindirilmesi
-Ahlata gidişi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Muhammet Mert Altaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli iken, memleketi Bitlis’e gelen Muhammet Mert Altaş (21),31 Ağustos günü Tatvan Kıyıdüzü Köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek, ağır yaralanmıştı. Polis Memuru Altaş, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altaş için Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenazenin katafalta konulmasının ardından yakınları cenazeye sarıldı. Gözyaşlarının aktığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Cenaze silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konulurken, Ahlat Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedilecek. Geçen yıl mezun olarak Şubat 2019 yılında göreve başlayan Altaş bekardı.
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