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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti İzle

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti İzle

Adli tıp kurumundan görüntü

İlk Müdahale Hastane Cenaze 

-Cenazenin alınması
-Genel ve detay
-ölen gencin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Cihan Selçuk'a (30), Mehmet Ö., idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelene kazada ağır yaralanan Cihan Selçuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cihan Selçuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cihan Selçuk'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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