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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

zonguldak alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk öldü.kaza yerinden görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

İlk Müdahale Hastane Kamera Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri 


- Zonguldak Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki İsmail Tutucu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Zonguldak Alaplı Kılçak Huzur kent mahallesinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Tutucu'ya, Ö. Akbıyık. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan İsmail Tutucu (14) yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 14 yaşındaki çocuğu ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki İsmail Tutucu tedavi altına alındığı hastanede 1 saat sonra hayatını kaybetti. Jandarma ve Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuk aracın çarpması sonucu havaya uçup metrelerce savruluyor.
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